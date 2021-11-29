При доставлении задержанных в служебное помещение, мужчины оказали сопротивление, при этом один из них нанес полицейскому телесные повреждения...
В полицию поступила информация о том, что в одном из вагонов электропоезда, следовавшего от станции «Тульская» в сторону станции «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, двое мужчин, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения ведут себя неадекватно и пристают к гражданам. Информация была незамедлительно передана сотрудникам патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене. По прибытию поезда на станцию «Серпуховская» полицейские задержали двоих граждан – 40-летнего жителя Подмосковья и 48-летнего уроженца Волгоградской области.
При доставлении задержанных в служебное помещение, мужчины оказали сопротивление, при этом один из них нанес полицейскому телесные повреждения. Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь.
На задержанных составлены административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Следственными органами в отношении 40-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.