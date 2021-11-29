При доставлении задержанных в служебное помещение, мужчины оказали сопротивление, при этом один из них нанес полицейскому телесные повреждения...

В полицию поступила информация о том, что в одном из вагонов электропоезда, следовавшего от станции «Тульская» в сторону станции «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, двое мужчин, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения ведут себя неадекватно и пристают к гражданам. Информация была незамедлительно передана сотрудникам патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене. По прибытию поезда на станцию «Серпуховская» полицейские задержали двоих граждан – 40-летнего жителя Подмосковья и 48-летнего уроженца Волгоградской области.При доставлении задержанных в служебное помещение, мужчины оказали сопротивление, при этом один из них нанес полицейскому телесные повреждения. Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь.На задержанных составлены административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Следственными органами в отношении 40-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.