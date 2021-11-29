Заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд...

Заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в совершении убийства и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что 30 января 2021 года обвиняемый встретился по месту своего жительства с бывшим соучредителем возглавляемого им общества (обвиняемый являлся коммерческим директором).Распивая спиртные напитки и обсуждая методы руководства, знакомый стал высказывать обвиняемому претензии, в результате чего между ними произошла ссора.Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес удары неустановленным предметом по голове потерпевшего, причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть. После совершения убийства своего бывшего компаньона, для сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело на несколько частей и упаковал их в мешки. На автомобиле отвез их на территорию ГСК «Березовая роща», где спрятал в железобетонное кольцо, вкопанное в землю.Кроме того, обвиняемым вменяется приобретение и хранение пороха массой 1007,9 граммов и самодельного предмета, снаряженного смесью, содержащей бездымный порох и пиротехнического состава, массой 8,5 грамма. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Муромским городским судом.Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области.Фото: www.pexels.com/