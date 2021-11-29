Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА – «Зенит», составлен 51 протокол об административных правонарушениях...

Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА – «Зенит», составлен 51 протокол об административных правонарушениях, в том числе:25 – по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий;23 – по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;2 – по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»;1 – по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.Проверочные мероприятия продолжаются.