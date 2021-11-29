Местные власти просят руководство организации исправить ситуацию.

В Петушинском районе 26 ноября с целью выяснить причины больших очередей и кадрового дефицита в местную администрацию пригласили замдиректора по операционному управлению УФПС Владимирской области АО «Почта России» С.В. Горбова.Как сообщает пресс-служба райадминистрации, в организации существуют проблемы с персоналом, а в Петушках из-за этого даже закрыто одно отделение.Причина - неконкурентноспособная заработная плата по сравнению с окладами в пограничной Московской области.Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов попросил руководителя принять меры, рассмотреть возможность увеличения коэффициента, влияющего на формирование жалованья сотрудников.«Почта очень востребована у жителей района, а её сотрудники выполняют очень важную социальную миссию. Мы надеемся, что руководство организации видит необходимость изменений, сделает выводы и исправит ситуацию», - пояснили чиновники.Местные власти взяли вопрос на контроль и пообещали оказать посильную помощь.