В муниципалитете разрешили не оказывать госуслуги посетителям без справки об отсутствии ковида.

В Судогодском районе ввели QR-коды. Пока не везде. Без справки об отсутствии коронавируса местные жители не смогут получить ни государственные, ни муниципальные услуги.Перед выходными местные власти опубликовали распоряжение №605, по которому доступ посетителей в муниципальные учреждения и предприятия возможен только после предъявления сертификата о вакцинаации или документа о перенесённом в последние полгода ковиде.При отсутствии таких справок чиновникам разрешено отказывать жителям в оказании услуг.Срок введения не уточняется. В других муниципалитетях пока подобных ограничений нет.Напомним, что с 15 декабря во Владимирской области планируют QR-коды для посещения большинства общественных мест.