В Суздале собственники трёх многоквартирных домов пожаловались губернатору, что с 28 октября живут без горячей воды и отопления. Речь идёт о МКД №6, 8 и 10 на бульваре Всполье. Горожане ..

В Суздале собственники трёх многоквартирных домов пожаловались губернатору, что с 28 октября живут без горячей воды и отопления. Речь идёт о МКД №6, 8 и 10 на бульваре Всполье.Горожане сообщают, что жаловаться в местную администрацию и прокуратуру они устали. Жильцы сетуют, что местные власти не могут решить проблему, а просто футболят из кабинета в кабинет.«Нас кормят завтраками с середины октября, когда начался отопительный сезон. Чиновникам плевать, что температура минусовая, им плевать как помыться и спать под тремя тулупами, им плевать что дети и старики болеют, им плевать что про мёрзнут трубы, стены, появляется грибок и плесень, им плевать на огромные счета за электричество, потому что все пользуются и согреваются плитками и электрообогревателями», - гласит эмоциональное обращение суздальцев.Они просят провести выездную проверку и встретиться с жителями перечисленных домов. Выявить причины срыва сроков отопительного сезона. Требуют чёткий ответ – когда люди получат обещанные коммунальные услуги.«Необходимо установить причину случившегося. Почему представители администрации города Суздаль, прокуратуры, управляющей компании замалчивали, покрывали нарушения и не реагировали целый месяц? Требуем привлечь виновных к ответственности и возместить наши лишние расходы на свет и газ», - пишут горожане.Чиновники ответили, что для нормализации отопления в домах №№ 6, 8, 10 увеличили температуру подачи теплоносителя с центральной котельной на пять градусов.По акту замера температуры внутреннего воздуха в квартире №20 дома №8 она соответствовала норме +23 градуса при температуре за окном минус четыре градуса.«Не соответствовала нормативной температура в квартирах №1, 10, 32 в доме №6. Они колебалась на уровне от 17 до 18 градусов Цельсия. Жителям, где температура не соответствовала нормативной, будет сделан перерасчет за отопление на основании актов замера. Проблема возникла из-за реконструкции котельной на улице Лесная. С 30 ноября после запуска котельной в домах 6, 8, 10 Б. Всполье теплоснабжение квартир нормализуется», - пообещали суздальские власти.Ждать осталось недолго. Посмотрим, что изменится в домах суздальцев 30 ноября.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.Напомним, что в середине октября замгубернатора Герман Еланюшкин доложил губернатору, что 100% населения обеспечены теплом.