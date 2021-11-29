В результате против утверждения высказались коммунисты и справедливороссы, но законопроект был принят: 23 - «за», восемь – «против», двое - воздержались.

На минувшей неделе в Законодательном собрании обсуждали изменения в Избирательный кодекс Владимирской области. Они касались ограничений на участие в выборах иностранных агентов, а также членов экстремистских и террористических структур.Как пояснил собравшимся председатель комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности Дмитрий Нефедов, нововведения не являлись инициативой местных парламентариев. Народные избранники просто приводили местную нормативку в соответствии с федеральной.Однако завязалась дискуссия. Противники принятия документа объяснили свою позицию тем, что ряд граждан, которые сотрудничали с такими организациями до признания их иноагентами, могут лишиться права участвовать в выборах. Тень может пасть и на некоторых депутатов Заксобрания.Их оппоненты ответили, что закон обратной силы не имеет. В результате против утверждения высказались коммунисты и справедливороссы, но законопроект был принят: 23 - «за», восемь – «против», двое - воздержались.