Напоминаем, что безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 сантиметров; для сооружения катка - 12; для пешей переправы - 15; для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий - 30 и выше.

Во Владимире определены участки водных объектов, которые являются запрещенными для массового отдыха людей и для подлёдной ловли. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.Итак, удить рыбу нельзя:- на реке Клязьме: водозаборы филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», МУП «Владимирводоканал», сброс воды филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», впадение реки Рпень;- на водохранилище Содышка: район расположения сифонов водозабора у плотины.На перечисленных участках выставлены предупреждающие аншлаги.Рыбакам разрешается выходить на водохранилище Содышка западнее ГТС, на Клязьму - в районе железнодорожного вокзала, а также в Семязино и на озеро Глубокое.Напоминаем, что безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 сантиметров; для сооружения катка - 12; для пешей переправы - 15; для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий - 30 и выше.В мэрии добавили, что в любой обстановке не нужно терять самообладания, не поддаваться панике. Телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».