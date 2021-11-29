Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и спасли жизнь человека на улице во Владимире. 29 ноября в 5.17 в МЧС области поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по адресу г. Владимир,

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и спасли жизнь человека на улице во Владимире. 29 ноября в 5.17 в МЧС области поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по адресу г. Владимир, ул. Ставровская, у д.15. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Обнаружили пожар местные жители поздно, так что к приезду огнеборцев здание полыхало на большой площади. По