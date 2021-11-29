Двое мужчин 33 и 34 лет с ожогами госпитализированы в больницу скорой помощи.

Во Владимире во время пожара на улице Ставровской в ночь на 29 ноября погибла 29-летняя девушка и пострадали двое мужчин.Рядом с Пекинкой возле гаражей на улице Лакина, загорелось неэксплуатируемое здание. Звонок в пожарную охрану поступил в 5:17. Спасателей вызвал один из очевидцев.Как уточнили в МЧС, к моменту прибытия пожарных подразделений одноэтажное здание уже полностью было охвачено пламенем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.«В результате погибла 29-летняя женщина, а двое мужчин 33 и 34 лет с ожогами госпитализированы в больницу скорой помощи», - добавили в ведомстве.По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём, либо поджог.Погибшая жила в неэксплуатируемом здании около года. Граждане, по вине которых мог произойти пожар, распивали спиртные напитки и в целом вели антисоциальный образ жизни.