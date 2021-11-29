На улице Батурина в центре Владимира начался снос «заброшек». ГТРК «Владимир» не раз обращалась к...

На улице Батурина в центре Владимира начался снос «заброшек». ГТРК «Владимир» не раз обращалась к этой теме.В конце июля был организован рейд по пустующим зданиям, которые могут быть потенциально опасными для детей и подростков, а также привлекать лиц без определенного места жительства.Заброшенные дома могут быть источником пожаров. Но все же главную опасность подобные строения представляют для детей. Несколько лет назад региональный следком вместе с детским уполномоченным разработали карту, на которую нанесли заброшенные неохраняемые объекты.В августе с заброшенного здания упал школьник, он был госпитализирован.