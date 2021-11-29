С 22 по 28 ноября рейдами было охвачено 65 предприятий потребительского рынка.

Полиция и чиновники мэрии продолжают ежедневные проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями магазинов, заведений общественного питания и сферы услуг.С 22 по 28 ноября рейдами было охвачено 65 предприятий потребительского рынка. Нарушения масочного режима выявлены на пяти точках. Составлено два протокола.«Во время визитов проводились разъяснительные беседы», - добавили в пресс-службе мэрии.Всего с начала года горадминистрация посетила 2765 объектов торговли, на 600 из которых были выявлены нарушения. За нарушения масочного режима составлено 64 протокола.