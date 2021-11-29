Ей было 77 лет.

Во Владимире в возрасте 77 лет скончалась экс-председатель горсовета Маргарита Малахова. Маргарита Анатольевна руководила городским парламентом с 1997 по 2005 год.Она родилась в 1944 году в деревне Лазаревское Юрьев-Польского района. В 1968 году заочно окончила Ивановский государственный университет.В 1961 году устроилась работать в Лазаревскую начальную школу. Трудилась в Озерецкой семилетней школе. Была секретарём комсомола в совхозе «Небыловский», завотделом Юрьев-Польского районного комитета ВЛКСМ, инструктором Киржачского райкома КПСС. Работала во Владимирском государственном педагогическом институте. Занимала должность инструктора Владимирского горкома и секретаря Фрунзенского райкома КПСС.В 1979 году окончила Академию общественных наук ЦК компартии. Получила степень кандидата исторических наук. В 1992-1997 годах Маргарита Малахова возглавляла Фонд социальной поддержки населения администрации Ленинского района Владимира.Трижды избиралась в Совет народных депутатов. В последнее время входила в Совет старейшин областного центра. Награждена орденом Почёта.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким.