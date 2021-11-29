Во Владимире в Доме Дружбы подвели итоги Конкурса Наш любимый врач. В нем приняли участие...

Во Владимире в Доме Дружбы подвели итоги Конкурса "Наш любимый врач". В нем приняли участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты лечебно-профилактических учреждений. Подробности у Юлии Шуваловой.Больше тысячи отзывов пациентов и около четырехсот историй выздоровления. В течение месяца владимирцы отдавали свои голоса за лучших детских докторов. Такой конкурс проводится уже второй раз при поддержке Департамента здравоохранения Владимирской области и Общественной палаты. Маленькие пациенты выразили свою признательность врачам с помощью рисунков. По итогам конкурса, определили 10 лучших детских врачей и десять лучших авторов творческих работ. Медики и их юные пациенты получили подарки от генерального партнера конкурса - федеральной аптечной сЕти "Алоэ".Анна Бочарова, директор по продажам аптечной сети "Алоэ":- Нам важно поддержать не только врачей, но и пациентов, поэтому мы стараемся удерживать низкие цены на лекарства, договариваемся с производителями и предоставляем скидки пенсионерам, чтобы у всех слоев населения была возможность заботиться о своем здоровье в эти сложные времена. Мы также принимаем все меры по борьбе с пандемией, поэтому запустили срочную доставку лекарств, чтобы у людей была возможность не находится долго в замкнутом помещении.За десятилетнюю историю проведения конкурса "Наш любимый врач" наградили уже более 27-ми тысяч врачей из разных регионов России. Аптечная сеть "Алоэ" постоянно растет и вместе с ней расширяется и география конкурса.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"