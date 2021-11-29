В причинах случившегося ещё предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Вечером 28 ноября около 23:00 возле ДК Молодёжи Infinity врезался в припаркованное на обочине такси. От удара Uber въехал в стоявшую перед ним иномарку, а та, ещё в один автомобиль. Последнюю машину остановил столб. К утру авто виновника ДТП эвакуировали с места аварии.Владимирцы в социальных сетях уже предположили, что причиной происшествия могло стать желание владельцев получить страховку. Infinity пробили по номерам. Выяснилось, что в последние пять лет «железный конь» ежегодно меняет собственников или номера. В таких случаях под столкновение обычно подставляют уже битые машины.Однако в подлинных причинах случившегося ещё предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.