Региональный Следком совместно с ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении 7 членов организованной группы, которые слили солярку из магистрального нефтепровода на 14

Региональный Следком совместно с ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении 7 членов организованной группы, которые слили солярку из магистрального нефтепровода на 14 миллионов рублей. По версии следствия, житель Республики Калмыкия в целях хищения топлива создал организованную группу. Согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям члены группы должны были приискать земельный участок для организации врезки