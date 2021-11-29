За выход в местах, оборудованных аншлагами, предусмотрены штрафы от 800 до 4000 рублей.

ГУ МЧС по Владимирской области опубликовало список мест, в которых запрещён выход на лёд. Всего в регионе насчитываетсяКак уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко, они определены постановлениями местных администраций.Тонкая кромка на реках опасна для жизни. Кроме того, за выход в местах, оборудованных аншлагами, предусмотрены штрафы от 800 до 4000 рублей.Спасатели призывают владимирцев отказаться от посещения водных объектов до образования устойчивой толщины льда. Родителей просят не допускать нахождения детей вблизи водоёмов.При возникновении происшествий следует звонить в 112 или 101.