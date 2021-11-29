В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.

ГУ МЧС по Владимирской области сообщает о неблагоприятных погодных явлениях на 29 и 30 ноября. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 29 ноября, с сохранением утром 30 ноября в регионе ожидается сильный дождь, усиление юго-восточного ветра порывами до 13-18 метров в секунду.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.