По состоянию на 29 ноября в медорганизациях действует 2215 мест для больных COVID-19.

Департамент здравоохранения продолжает мероприятия по перепрофилированию ковидных коек для плановой госпитализации пациентов.По состоянию на 29 ноября в медорганизациях Владимирской области действует 2215 мест для больных COVID-19. Занято 66,5% (1474) коек, свободна - 741. За сутки количество коек сократилось на 20.Ранее сообщалось, что . С 25 ноября сократили места в Областном центре специализированной медицинской помощи, Областной психиатрической больнице, а также в Камешковской и Собинской ЦРБ.«Возврат к оказанию плановой помощи будет проходить постепенно», - официальный представитель облздрава Светлана Григорян.