В этом случае человеку грозит ещё один штраф в двукратном размере и даже арест – до 15 суток.

С начала года во Владимирской области полиция составила на граждан 6500 протоколов за неуплату штрафов.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, санкции применяются к нарушителям, которые не внесли плату в течение 60 суток с момента вступления в силу постановления, либо со дня истечения отсрочки. В этом случае человеку грозит ещё один штраф в двукратном размере и даже арест – до 15 суток.Накануне Нового года в МВД призвали владимирцев оплатить начисленные суммы. В противном случае к неплательщикам могут пожаловать судебные приставы.