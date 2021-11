Уже в 2025 году российские авиаперевозчики должны будут потратить 3 млрд рублей из-за требований использовать биотопливо, что в среднем повысит стоимость билета на 90 рублей. Оценки стоимости ..

Уже в 2025 году российские авиаперевозчики должны будут потратить 3 млрд рублей из-за требований использовать биотопливо, что в среднем повысит стоимость билета на 90 рублей. Оценки стоимости «озеленения» отрасли представили аналитики ВТБ Капитал в преддверие Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».Согласно пакету законов Fit for 55, представленного Евросоюзом минувшим летом, начиная с 2025 года все топливо, используемое для заправки самолетов в европейских аэропортах, должно будет содержать не менее 2% экологически чистого топлива – SAF. По оценке аналитика ВТБ Капитал Елены Сахновой, при текущей цене на биотопливо российские авиакомпании в 2025 году могут дополнительно потратить 3 млрд рублей, это 90 рублей на каждый проданный билет в ЕС. К 2030 году сумма для отрасли увеличится до 11 млрд рублей и 250 рублей соответственно, что, например, может составить треть стоимости билета низкозатратного перевозчика.Одновременно Международная организация гражданской авиации (ICAO, глобальный регулятор, подчиняющийся ООН) разрабатывает свою программу – CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Согласно ей, с 2027 года все ее участники должны будут компенсировать выбросы от своих международных рейсов, которые будут превышать уровни 2019 года. Начиная с 2027 года, затраты российской авиаотрасли на CORSIA могут составить 20-30 млрд рублей ежегодно.В октябре 2021 года цель достижения нулевых выбросов к 2050 году поставлена и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), являющейся саморегулирующимся органом в мировой авиационной отрасли. В неё входят 290 авиакомпаний из 120 стран мира.«Ежегодный углеродный след мировой авиационной отрасли составляет 1 млрд тонн, это 2% всех мировых выбросов углекислого газа. Мы видим несколько мер, которые позволят сектору сокращать негативное влияние на окружающую среду, соответствовать требованиям регуляторов и уменьшать потенциальные потери от экологических платежей. Во-первых, это постепенный переход на биотопливо, которое может сокращать выбросы на 80% относительно обычного керосина. Во-вторых, разработка новых типов самолетов: электрических и водородных. В-третьих, повышение топливной эффективности. Наконец, все выбросы, которые не будут снижены эффективными методами, можно гасить через использование «зеленых кредитов», которые авиакомпании будут покупать у сертифицированных «зеленых» компаний. Однако, мы не приветствуем компенсационные меры и считаем, что конкурентноспособность обеспечивается энергосбережением и развитием новых технологий», – говорит Елена Сахнова.Влияние ESG на российскую и глобальную экономику – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на .