Дисциплинарное взыскание для медиков из Радужного, которые привезли к зданию Белого дома пациентку...

Дисциплинарное взыскание для медиков из Радужного, которые привезли к зданию Белого дома пациентку с коронавирусом в тяжёлом состоянии, отменят. Глава региона Александр Авдеев поддержал позицию регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.Напомним, к зданию администрации региона 89-летнюю пациентку с двусторонней пневмонией и поражением лёгких в 80 процентов бригада скорой привезла 17 октября. Произошло это после отказа двух больниц в госпитализации. Позднее бригада( два фельдшера и водитель), а также диспетчер получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат. Как отмечают в Народном фронте, цитата: "возникла безобразная ситуация давления на врачей, которые просто выполняли свой долг". Ситуацию прокомментировал врио губернатора Александр Авдеев. Глава региона подчеркнул: он против наказания медиков. "Это были ошибки управления, и администрация и департамент здравоохранения их исправляют".