За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 45 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 353 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 79 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 происшествия.Ковровский район:По предварительной информации, 22 ноября 2021 г. около 09:10 в г. Ковров на ул. Комсомольская у д. 39 водитель автомобиля «Хендэ Сантафе», 1966 г.р., допустил столкновение с движущемся впереди автомобилем «Хендэ Гетц» под управлением водителя 1992 г.р. После столкновения водитель автомобиля «Хендэ Сантафе» совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ Гетц» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 23 ноября 2021 г. около 23:20 в г. Ковров на ул. Октябрьская у д. 18 водитель автомобиля «Форд», 1975 г.р., допустил выезд за пределы проезжей части и наезд на сооружение монумента «Слава науке». В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 24 ноября 2021 около 16.20 в г. Ковров на ул. Строителей у д. 22а водитель автомобиля «Тойота», 1965 г.р., при выезде с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации, 25 ноября 2021 г. около 12:00 на 67 км автодороги «Кольчугино – Александров – Колокша - В.Дворики» водитель автомобиля «Рено», 1975 г.р., совершила съезд в кювет. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 26 ноября 2021 г. около 00:10 во Владимире на ул.Добросельская у д.124 водитель автомобиля «Рено», 1965 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендэ» под управлением водителя 1977 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 27 ноября 2021 г. около 17:30 на 6 км автодороги обход г. Мурома (регулируемый перекресток) водитель автомобиля «Камаз», 1981 г.р., допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением водителя 2001 г.р. От удара автомобиль «Шевроле Нива» допустил наезд на стоящий перед перекрестком автомобиль «Шевроле Круз». В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» госпитализирован.Петушинский район:По предварительной информации, 28 ноября 2021 г. около 05:40 на 130 км автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля «ВАЗ», 1960 г.р., допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1966 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.