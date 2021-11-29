Бывший сотрудник организации похитил около 60 метров кабеля и 60 метров провода, сдав их в пункт приема металла.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился представитель торгового объекта, который сообщил, что с территории организации похищены около 60 метров кабеля и 60 метров провода. При осмотре места происшествия следов взлома полицейские не обнаружили.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший работник данной организации, 29-летний местный житель.Фигурант в содеянном сознался и пояснил полицейским, что знал об установленном видеонаблюдении. Предположив, что в ночное время его не опознают, мужчина через забор проник на территорию и похитил имущество. После чего похищенные кабель и провод обжог и сдал в пункт приема металла, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.