Растёт недовольство состоянием дорог. Чаще всего негодовали жители Владимира, Коврова, Александровского и Петушинского районов.

За минувшую неделю в Центр управления регионом поступило 2177 обращений, что на 328 меньше, чем семью днями ранее. На 15% сократилось количество жалоб на медицину – 1606 (-276).Зато растёт недовольство состоянием дорог. Чаще всего негодовали жители Владимира, Коврова, Александровского и Петушинского районов.Так, на ЖКХ и благоустройство посетовали 208 владимирцев. На дороги и транспорт – 192 (+92).Из областного центра поступило 238 нареканий, в Александровском районе зарегистрировали 41 жалобу, в Петушинском — 35, в Вязниковском — 38, в Коврове – 38.В основном население сообщает о проблемах через соцсети (около 440 обращений) или на госуслугах (1730).