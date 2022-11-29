Депутаты областного Законодательного Собрания приняли закон Об ответственном ведении бизнеса. Его...

Депутаты областного Законодательного Собрания приняли закон "Об ответственном ведении бизнеса". Его задача - стимулировать региональных предпринимателей к созданию дополнительных социальных проектов. В основу документа легла новая стратегия развития компаний, которая предусматривает прозрачность в менеджменте, заботу об экологии и людях.Государство в стороне также не остается и обещает бизнесу помощь. Это субсидии для реализации социальных проектов, консультации и всевозможное содействие в решении сложных вопросов. Таким образом, вкладывая в развитие региона, предприятия возвращают себе часть средств. Закон об ответственном ведении бизнеса вступает в силу с 1 января.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания, член рабочей группы по подготовке законопроекта:- Это получился результат большой совместной работы специалистов администрации Владимирской области, специалистов регионального парламента. Сам по себе закон - это форма выгодного государственно-частного сотрудничества. Этот проект у нас в стране пилотный, и Владимирская область готова начать этот пилотный проект.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания:- Предприятия, которые работают на территории нашего региона, будут оценены с точки зрения того, как они ведут работу с экологией, кадрами и государством.Ну и, конечно, их экономические показатели, которые важны и для наполнения бюджета, и для развития экономики региона.