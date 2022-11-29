По вокзалу во Владимире будем советоваться с общественниками, с людьми, отметил сегодня губернатор...

По вокзалу во Владимире будем советоваться с общественниками, с людьми, отметил сегодня губернатор Александр Авдеев на своей большой пресс-конференции.- Именно это и делаем мы сейчас и доводим эти мнения до РЖД, декабрь будет посвящен именно этому, - сказал глава Владимирской области. - Мы не позволим сделать вокзал бездушным "железным ящиком".Сложнее как раз с автовокзалом - на той же площади, который ни на какую художественную ценность претендовать не может, отметил он.Напомним, что проект масштабной трансформации вокзального комплекса почти готов. Концепция подразумевает объединение ЖД и автовокзала в единый транспортно-пересадочный узел. Внутреннее пространство будет полностью переформатировано: первый этаж расширят за счет реорганизации касс; в здании появятся удобные залы ожидания, в том числе для пассажиров с детьми, небольшой ресторанный дворик на втором этаже, эскалаторы.Фото ГТРК "Владимир"