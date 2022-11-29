Александр Авдеев провел первую после выборов губернатора пресс-конференцию. Общение с журналистами глава региона начал с обсуждения частичной мобилизации. Он уточнил, что мобилизованные

Александр Авдеев провел первую после выборов губернатора пресс-конференцию. Общение с журналистами глава региона начал с обсуждения частичной мобилизации. Он уточнил, что мобилизованные из Владимирской области сейчас находятся на территории ЛНР, Белоруссии, а также в центрах допподготовки. Александр Авдеев также затронул тему потерь. Александр Авдеев, губернатор области К сожалению, есть у нас скорбный счет. И мы