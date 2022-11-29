Троих пленных удалось обменять.

Губернатор Владимирской области перед началом своей пресс-конференции поднял тему мобилизации и проведения СВО. Он сообщил, что власти поддерживают связь с войсками.В основном мобилизованные направлены в ЛНР, либо в дополнительные центры обучения на территории РФ. Отдельная часть ушла в Беларусь для прохождения подготовки.Те, кто попали на передовую - это два полка (346 и 344).«Мы приняли решение организовать склад в Белгородской области, где собирается вся помощь. Дальше тыловики доставляют посылки на позиции. Отправка занимает время. Надо понимать, что ведутся боевые действия. Часто груз на передовую нельзя доставить неделями. В 346-ом полку снабжение организовано неплохо. В 344-ом все было хуже. Не могли со склада доставить необходимые вещи. Оставил двух человек, чтобы помочь скоординировать работу по доставке грузов», - рассказал Александр Авдеев.Он добавил, что добровольцем в роли военкора на переловую отправился Роман Боровков, который публикует материалы о жизни мобилизованных владимирцев в зоне СВО.«Ситуация непростая. Есть скорбный счет. Мы скрывать ничего не собираемся. Подтвержден один погибший. Реально их, как минимум, четыре. По нескольким проводится проверка. Точно не сотни и не пол полка, как об этом говорят в соцсетях», - добавил губернатор.Порядка 23 солдат лежат в госпиталях. Около 15 человек«По поводу попавших в плен. Это муромская понтонная бригада. Суммарно из числа контрактников и добровольцев есть порядка 15 пленных. Есть трое человек, по которым обмен состоялся», - резюмировал Александр Александрович.