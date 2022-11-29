Одного 140 граммового пакета хватает для приготовления восьми порций супа. В полевых условиях такая продукция весьма актуальна.
Предприниматель из Лакинска отправил мобилизованным партию сушеных овощей. Об этом директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.
В рамках проекта «Агростартап» Алексей Мокеев выиграл грант на три миллиона рублей для создания производства смесей сушёных овощей (картофель, морковь, капуста, лук и свёкла) из экологически чистого сырья. Мужчина закупил оборудование, подготовил помещение и наладил выпуск продукции.
Термическая обработка позволяет сохранять полезные свойства продуктов. Одного 140 граммового пакета хватает для приготовления восьми порций супа.
«Одна из первых партий товара отправлена в войска, где служат владимирцы. В полевых условиях такая продукция очень актуальна», - подчеркнул госслужащий.
Добавим, что ей уже заинтересовались крупные интернет- магазины.