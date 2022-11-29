Одного 140 граммового пакета хватает для приготовления восьми порций супа. В полевых условиях такая продукция весьма актуальна.

Предприниматель из Лакинска отправил мобилизованным партию сушеных овощей. Об этом директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В рамках проекта «Агростартап» Алексей Мокеев выиграл грант на три миллиона рублей для создания производства смесей сушёных овощей (картофель, морковь, капуста, лук и свёкла) из экологически чистого сырья. Мужчина закупил оборудование, подготовил помещение и наладил выпуск продукции.Термическая обработка позволяет сохранять полезные свойства продуктов. Одного 140 граммового пакета хватает для приготовления восьми порций супа.«Одна из первых партий товара отправлена в войска, где служат владимирцы. В полевых условиях такая продукция очень актуальна», - подчеркнул госслужащий.Добавим, что ей уже заинтересовались крупные интернет- магазины.