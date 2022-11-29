Почему звездная семья Аллы Пугачевой не боится полного изгнания из России?
Почему звездная семья Аллы Пугачевой не боится полного изгнания из России?
Российская певица Алла Пугачева не раз жестко критиковала происходящее в мире, а порой и откровенно хамила россиянам, называя их холопами и рабами. Певица дважды бросала страну и демонстративно возвращалась, открывая дверь ногой. В итоге Примадонна покинула родину. Многие россияне уверены, что это навсегда.
Судя по всему, Алла Пугачева не боится никаких последствий, ведь она не осторожничает и не церемонится. По некоторым данным, на то есть свои причины. Ходят слухи, что у Пугачевой в России есть свой "засланный казачок", который прикрывает ее.
Певец и шоумен Георгий Иващенко напомнил, что в России продолжает жить и работать дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которая, в отличие от своей опальной матери, по-прежнему хранит политическое молчание.
Кристина Орбакайте снимается в кино, ходит по тв-шоу и выступает. По мнению певца, такую многоходовку могла изобрести сама Примадонна, ведь это выгодно всей ее звездной семье. В России у Пугачевой остались крупные инвестиции в недвижимость, которой временно будет распоряжаться как раз Кристина Орбакайте. При этом Пугачева могла выдвинуть дочери определенные условия, к примеру, молчание по поводу происходящего. Более того, недавно Кристина Орбакайте и вовсе исчезла с радаров поклонников.
"Алла Борисовна — умная женщина. Она могла сделать доверенность на Кристину и спокойно уехать в Израиль, не переживая о том, что ей арестуют здесь банковские счета", -заключил певец.