Почти все бойцы вернулись на позиции.

Александр Авдеев опроверг информацию об угрозах трибуналом мобилизованным владимирцам.«Угрозы трибунала не было. Бойцам спасибо. Почти все вернулись на позиции. Есть люди, которых надо обследовать на психоэмоциональное состояние. Командование успокоилось», - ответил губернатор на вопрос, заданный во время пресс-конференции.Ранее глава региона сообщал, что порядка 130 военнослужащих, призванных из Владимирской области, из-за разногласий с командованием. Их родственники трижды Владимиру Путину, Сергею Шойгу и Вячеславу Володину на проблемы на передовой.Завершая общение с журналистами, Александр Александрович заверил, что «проблема решена».