Ремонт моста через Клязьму по Южному объезду города Владимира начнется только в следующем году. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. Напомним, на Южном обходе Владимира по

Ремонт моста через Клязьму по Южному объезду города Владимира начнется только в следующем году. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. Напомним, на Южном обходе Владимира по трассе М-7 «Волга» временно ограничено движение из-за снижения несущих способностей конструкций. Как объяснил губернатор, на мосту лопнула арматура в балке в пролете. С 25 октября на переезде ограничено