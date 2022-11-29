Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, почему на должность мэра Владимира выбрал именно Дмитрия Наумова. Корреспондент 6 канала Алексей Домнин спросил Александра

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, почему на должность мэра Владимира выбрал именно Дмитрия Наумова. Корреспондент 6 канала Алексей Домнин спросил Александра Александровича: была ли заранее согласована кандидатура на должность нового главы города. Поинтересовался также о странном участии в состязании Романа Кавинова. Тот признался, что попросил его об этом сам губернатор. Также вопрос дополнился о