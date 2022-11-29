30 ноября во Владимире стартует Областной форум добровольчества «Добрый форум», сообщили в областной администрации. Более 200 волонтеров со всей области примут участие в мероприятии.

30 ноября во Владимире стартует Областной форум добровольчества «Добрый форум», сообщили в областной администрации. Более 200 волонтеров со всей области примут участие в мероприятии. Участников будут ожидать федеральные спикеры и организаторы добровольческой деятельности, представители органов исполнительной власти, курирующих реализацию молодёжной политики. 30 ноября и 1 декабря участников ждут тренинги и лекции, интеллектуальные игры, семинары, а