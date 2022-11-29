Приговором Ленинского районного суда г. Владимира бывший генеральный директор ООО «ЕРИЦ...

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира бывший генеральный директор ООО «ЕРИЦ Владимирской области» Титова Н.Б. признана виновной в хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере.Напомним, что, как мы уже рассказывали, в период с февраля по июнь 2020 года она незаконно увеличила себе размер должностного оклада на 80 тысяч рублей, чем причинила ЕРИЦ материальный ущерб в сумме более 350 тысяч рублей.Сама обвиняемая вину не признала. По делу за переплату за аудит (злоупотребление должностными полномочиями) она была оправдана. Этим же приговором суда по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.Государственный обвинитель не согласился с оправданием Н.Б. Титовой и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Кроме того, обвинение посчитало наказание по второй статье слишком мягким.В апелляционной жалобе осужденная поставила вопрос об отмене обвинительного приговора и оправдании по статье о хищении.25 ноября 2022 года судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда оставила приговор без изменения, сообщила пресс-служба областного суда.