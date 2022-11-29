У дома с лишними этажами в Коммунаре благополучно снесены оба этих этажа, сообщил губернатор...

У дома с лишними этажами в Коммунаре благополучно снесены оба этих этажа, сообщил губернатор Александр Авдеев во время своей пресс-конференции.В пятницу дом будет официально введен в строй. Затем дольщики получат ключи от квартир.Напомним, что 4 октября губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал Закон «Об отдельных вопросах, связанных с долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Владимирской области», который регламентирует, какую помощь дольщиками и застройщику должны отказывать органы власти.Жилой дом должны были сдать в 2018-м. Но так и не ввели в эксплуатацию из-за превышения норм допустимой высотности - здание построено в охранной зоне Успенского собора. Все эти годы дольщики ждали свои квартиры. Ситуация разрешилась после вмешательства главы региона. Тогда и было принято решение "укоротить" дом. Законность сноса лишних этажей проблемной новостройки подтвердил суд. После демонтажа незаконных этажей пришлось полностью переделывать крышу многоэтажки.Фото из архива ГТРК "Владимир"