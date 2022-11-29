В ходе своей большой пресс-конференции глава региона 33 назвал ориентировочные цифры. У нас один...

В ходе своей большой пресс-конференции глава региона 33 назвал ориентировочные цифры."У нас один погибший по данным Минобороны, - рассказал Авдеев. - но по моим данным точнее их все же четверо. А судьба нескольких бойцов сейчас уточняется".Кроме того, 23-24 человека ранены и находятся в госпиталях, - рассказал губернатор.И еще 15 человек оказались в плену. Из них трое возвращены в ходе обмена, сейчас они проходвт процесс реабилитации. Эти ребята отправились в зону СВО из Мурома, но, возможно, не все они - наши земляки, отметил глава Владимирской области.Также он подчеркнул, что приведенные цифры - ориентировочны. Как из-за определенного режима секретности, так и из-за трудностей для получения точной информации в боевых условиях.Фото пресс-служба АВО.