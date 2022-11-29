Терем или стадион? Сохранять старое или освободить место для нового? Кольчугинские краеведы борются...

Терем или стадион? Сохранять старое или освободить место для нового? Кольчугинские краеведы борются за сохранение деревянного терема начала двадцатого века. Власти считают, что постройку уже не спасти и на её месте лучше установить спортивный комплекс, в котором сильно нуждается местная школа, краеведы требуют внести здание в список объектов культурного значения. Мнения сторон выслушала Любовь Клюквина.Лариса Наумова, местная жительница:- Мои детки, двое девочек, ходили эту школу в 2007 и 2011 году. Это для меня дом родной. И когда я узнала, что он подлежит сносу, я не знаю, может, я не права, но я очень прошу, не делайте этого, пожалуйста.Снос "теремка" или "дома с камином" стал ударом для краеведческого сообщества и неравнодушных кольчугинцев. Они мечтали, что когда-нибудь в этих деревянных стенах расположится краеведческий музей. Но на месте здания начала двадцатого века городские власти намерены построить школьный стадион.Любовь Клюквина:- Удивительно, что ещё в начале этого учебного года кольчугинские ребята ходили играть сюда в шахматы. Теперь посмотрите, в каком состоянии это здание. Коммуникации выдраны с корнем, окна-двери заколочены, а под ногами лишь грязь и вода."Дом с камином" строился для руководителей кабельного завода. Для него заказывалось дорогое оборудование. По информации краеведов, в доме находились пять печей. Самый знаменитый объект - камин, который был отлит в Санкт-Петербурге на заводе "чугунного короля" Франца Сан-Галли. Есть мнение, что коммуникации к дому подводил знаменитый архитектор Алексей Верещагин.Валерий Дворников, краевед:- У нас город молодой и зданий исторических, тем более дореволюционных, можно перечесть на пальцах одной руки. Это вот одно из них, поэтому очень хотелось бы, чтобы оно сохранилось. Почему надо было сразу его крушить, ломать, не посоветовавшись ни с сообществом краеведов, сделать это кулуарно, тайно.Татьяна Харитонова, краевед:- Разнесен бар на Ленинском для того, чтобы отремонтировать там водоснабжение, но его не восстановили. Дальше снесена была рабочая казарма и вот это третий объект. Не много ли для такого маленького города с такой славной историей?Учителя, родители школьников и власти с краеведами не согласны. Несколько последних десятилетий теремок висел на балансе 7-ой кольчугинской школы. Там занимались сначала малыши, потом были кружки. В перемену учителя метались от основного здания к теремку и обратно. Из-за состояния постройки школе нередко приходилось платить штрафы и получать предписания от прокуратуры.Татьяна Маслова, учитель английского:- Лет пять назад я там занималась. Уже тогда здание было в неприглядном состоянии, даже в аварийном. В кабинетах на первом этаже там уже, можно сказать, земляной пол был, а на втором этаже, даже если линолеумом уже было покрыто, там все ходило ходуном. Стены там с трещинами.Татьяна Кузнецова, директор средней школы №7:- Когда я вошла, и впервые начали вскрывать потолок, стены, я зашла и так же, как сегодня, задохнулась от этого воздуха. Такой смрад пошел… вековой.Директор школы заявляет, что изучила реестр исторических памятников и паспорт объекта. У него четвертая категория. А значит срок эксплуатации - 50 лет. Сейчас же ему почти 110. Срок истек ещё в 63-ем году. Подняв архивы, директор также выяснила, что теремком изначально являлась только одна башенка с центральным входом. Все остальное - поздние пристройки. Капитальный ремонт проходил здесь только один раз в семидесятых годах.- Полы деревянные - зыбкость, вибрация, целостность нарушена. Сантехническое устройство - ржавчина в узлах.Ещё нюанс - ни в одном документе терем не числится памятником культуры. Ни слова о доме и его ценности нет и в книгах знаменитого покойного краеведа Валерия Реброва. Начальник управления архитектуры Кольчугинского района считает, что терем ценности не представляет - ни архитектурной, ни исторической.Андрей Синицын, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кольчугинского района:- С точки зрения его текущего состояния, оно вызывает в настоящий момент опасения. Он выполнен из дерева. Это не памятник деревянного зодчества, здесь нет какой-то особой кладки венцов, нет каких-то элементов, которые вызвали бы, действительно, интерес с точки зрения конструктива, архитектуры.Еще одна проблема, что восьмистам ученикам школы попросту негде заниматься. У школы нет полноценного спортивного зала и площадки. Старшеклассники ходят заниматься в гимнастический зал в местный Дворец спорта, в котором тоже нет беговой дорожки и футбольного поля.Лилия Малькова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе:- С болью в сердце я могу сказать о том, что вся эта ситуация привела к тому, что один учитель физкультуры у меня просто заболел, потому что работать в таких условиях просто невозможно. Если у нас не будет спортивной площадки, будет очень трудно. И буквально в сентябре у нас ушёл молодой учитель физкультуры. Ушел лишь потому, что таких условиях работать невозможно.Зарина Незамаева, представитель родительского комитета:- Хотелось бы, чтобы наши дети занимались в безопасном месте. У нас нет места в школе, где бы ребенок мог заниматься физкультурой.Сейчас в регионе первостепенное значение придается физической культуре и спорту. Опыт постройки стадиона у Кольчугина уже есть.Андрей Синицын, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кольчугинского района:- На этом месте в связи с тем, что рядом находится объект образования, как потенциальную перспективу рассмотреть размещение огромного плоского спортивного сооружения, которое будет удовлетворять всем современным требованиям общеобразовательного учреждения в части наличия спортивных площадок, велодорожек, беговых, пеших.На прошедшей неделе из теремка вывели все кружки, здание снято с охраны и отключено от коммуникаций. Краеведы по-прежнему надеются на признание здания объектом культурного наследия. И пусть краеведческое сообщество и школа здесь оказались по разные стороны баррикад, нужно помнить, что всех их объединяет одно - любовь к своему родному краю.Любовь Клюквина, Семен Карпов. «Вести-Владимир»