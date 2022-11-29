Сегодня в 7 часов 36 минут было обнаружено возгорание автомобиля Мерседес в гаражах у дома по...

Сегодня в 7 часов 36 минут было обнаружено возгорание автомобиля "Мерседес" в гаражах у дома по улице Почаевская.Общая площадь пожара составила 4 кв.м., к приезду пожарных машина успела обгореть до остова.На происшествие выезжала автоцистерна и 4 человека от пожарно-спасательной части №3, а также , 1 машина и 2 человека от пожарной службы расположенного рядом завода "Точмаш", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.