Сегодня в 7 часов 36 минут было обнаружено возгорание автомобиля Мерседес в гаражах у дома по...
Сегодня в 7 часов 36 минут было обнаружено возгорание автомобиля "Мерседес" в гаражах у дома по улице Почаевская.
Общая площадь пожара составила 4 кв.м., к приезду пожарных машина успела обгореть до остова.
На происшествие выезжала автоцистерна и 4 человека от пожарно-спасательной части №3, а также , 1 машина и 2 человека от пожарной службы расположенного рядом завода "Точмаш", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Погибших и пострадавших нет.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.