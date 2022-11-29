До конца 2022 года деньги распределят предприятиям.

Во Владимирской области производители молока получат 113 млн рублей господдержки. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.«Минсельхоз выделил субсидии 22 регионам страны. Средства получат субъекты, которые перевыполнили план по производству сырого молока», - пояснил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Наш регион получит 100 млн рублей. Областное софинансирование составит 13 млн. До конца 2022 года деньги распределят предприятиям.