К концу текущей недели в столичном регионе наступят первые морозы. Актуальной информацией поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалист, в ночь на пятницу ..

К концу текущей недели в столичном регионе наступят первые морозы. Актуальной информацией поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам специалист, в ночь на пятницу столбики термометров в Москве опустятся до -14 градусов, а по области — до -20 градусов. Вильванд подчеркнул, что это связано с продлением антициклона. Такие условия сохранятся вплоть до начала следующей недели, передает .