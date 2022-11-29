Жителя Коврова задержали за попытку продать наркотики. У мужчины нашли практически 1 кг марихуаны, сообщает пресс-служба областного УМВД. При осмотре авто оперативники нашли и изъяли восемь

Жителя Коврова задержали за попытку продать наркотики. У мужчины нашли практически 1 кг марихуаны, сообщает пресс-служба областного УМВД. При осмотре авто оперативники нашли и изъяли восемь банок, а также брелок «с растительным веществом зелёного цвета». Аналогичную банку нашли при обыске квартиры задержанного. Здесь же полицейские обнаружили коноплю, для роста которой были созданы надлежащие условия. Исследование