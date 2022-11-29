30 ноября 2022 года проходит народный праздник Григорий Зимоуказатель и церковный день памяти...

30 ноября 2022 года проходит народный праздник Григорий Зимоуказатель и церковный день памяти святителя Григория чудотворца. В народе Григория Неокесарийского прозвали Зимоуказателем. По погоде этого дня судили, какой будет зима. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.Что можно делать 30 ноября:1. Перед началом дня было принято ходить в баню, чтобы наполнить свое тело здоровьем на весь будущий год.2. Этот день лучше провести в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми — родственные узы после этого станут очень крепкими.3. Обязательным условием успеха в новом году было выполненное обещание. Люди верили, что в этот день нужно исполнить долг перед собой, тогда все плохое останется в прошлом.Что нельзя делать 30 ноября:1. нельзя отказывать своим родственникам, например, в общении, встрече, помощи — приведёт к серьёзным семейным проблемам, ссорам и разногласиям.2. Нельзя примерять чужие кольца — к несчастью.3. самый страшный грех – это ходить в грязной одежде, быть неумытым и не расчесанным.4. Сегодня нельзя ссориться супругам. Нужно проявить терпение и выдержку, но никаким образом не допустить скандала, так как это чревато скорым разрывом.Народные приметы на 30 ноября 2022 года· Хорошая погода — к мягкой зиме.· Плохая погода, осадки, мороз — к суровой зиме.· После обеда облака рассеялись — зима будет солнечной.· Температура воздуха в течение дня не меняется — стабильная погода установится на несколько дней.