Начальником управления «Сбережения» ВТБ назначена Наталья Тучкова. В этой должности она будет заниматься разработкой сберегательных продуктов банка для разных клиентских сегментов и ..

Начальником управления «Сбережения» ВТБ назначена Наталья Тучкова. В этой должности она будет заниматься разработкой сберегательных продуктов банка для разных клиентских сегментов и развивать каналы продаж.Наталья Тучкова закончила КГТУ по направлению «Менеджмент. Управление финансами», а также получила диплом MBA в сфере «Менеджмент организации». Карьеру в банковском секторе начала в 2008 году. В 2009-2011 годах работала в «АзияУниверсалБанке» Кыргызской республики. С 2012 года отвечала за развитие сберегательных продуктов в «Альфа-Банке», с 2018 года – в статусе лидера стрима «Накопления».«Депозиты и накопительные счета на сегодняшний день остаются основными инструментами для сбережений. В этом году востребованность депозитов среди населения еще больше возросла, так как классический вклад позволяет получить стабильную прогнозируемую доходность при минимальных рисках. При этом и для банка привлеченные средства традиционно играют важную роль в поддержании баланса ликвидности. Поэтому сегодня наша ключевая цель – сформировать для вкладчиков лучшую линейку сберегательных продуктов, которая будет отвечать потребностям самых разных категорий, и усилить направление онлайн-привлечений. Мы рассчитываем, что многолетний опыт Натальи в сфере сбережений позволит ей эффективно решить эти задачи», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.В предновогодний период ВТБ фиксирует сезонное повышение интереса россиян к классическим сбережениям. В октябре банк повысил ставки по четырем основным вкладам сроком от 3 до 12 месяцев, увеличив максимальную доходность по ним до 8,3%, а в ноябре запустил первый трехлетний вклад «Стабильный» с доходностью до 9,5% годовых и предложил доход до 8,9% годовых по вкладу «Новое время» для тех, кто переводит зачисление пенсии на карту ВТБ. Также повышены ставки по трехмесячному рублевому вкладу «Управляемый», сейчас максимальная доходность по депозиту достигает 6,28% годовых. В результате ВТБ планирует нарастить портфель классических пассивов на 18% с начала года, до 4,3 трлн, что почти в два раза выше, чем в среднем по рынку.