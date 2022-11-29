В Президентской академии состоялось заключительное в 2022 году заседание Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ «Возможность эффективного ответа ..

В Президентской академии состоялось заключительное в 2022 году заседание Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ «Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». Итоги деятельности Совета за этот год подвел его председатель, академик РАН Александр Дынкин.Председатель Совета отметил, что всего в течение года было проведено три заседания. На них участники поддержали заявку на разработку инновационного проекта комплексной научно-технической программы (КНТП), обсудили методику рассмотрения и анализа заявок на разработку комплексных инновационных проектов, а также рассмотрели методику проведения анализа социально-экономического состояния и перспектив технологического развития в Российской Федерации.На заседании директор Института физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина РАН Алексей Буряк представил доработанную заявку на создание КНТП «Разработка и внедрение в производство комплекса прорывных, безопасных для человека и природы электронно-лучевых технологий и технических средств обезвреживания отходов и аварийных техногенных выбросов». Эксперт отметил, что инновационный проект позволит внести значительный вклад в улучшение экологической ситуации и повышение уровня здоровья граждан. Кроме того, проект предполагает новшества в сфере переработки и сортировки пластика. Совет поддержал и одобрил представленную заявку. В дальнейших планах – формирование экспертной группы, которая подготовит предложения для реализации инициативы.Помимо этого, участники заседания обсудили перспективы развития науки и технологий и представлены предложения по совершенствованию эффективной государственной поддержки в данной сфере.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации будет выступать постоянной площадкой работы Совета в течение ближайших двух лет.