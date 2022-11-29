Психолог проанализировала поведение Марата Башарова и ответила, будет ли мужчина проявлять агрессию в новых отношениях.

Психолог проанализировала поведение Марата Башарова и ответила, будет ли мужчина проявлять агрессию в новых отношениях.Скандальный актерМарат Башаров прославился на всю страну не только своими ролями в кино, но ибурной личной жизнью. Трижды женатый и трижды разведенный мужчина избивал своихизбранниц под воздействием алкоголя, изменял и оскорблял женщин. Несмотря натакую репутацию, Башаров вновь и вновь появляется на публике с новымиизбранницами.Психолог ОльгаПропубертат рассказала причины такого поведения. Кроме этого,эксперт порассуждала над перспективами новых отношений Марата Башарова смолодой актрисой Асей Борисовой. По ее словам, когда мужчина не понимает, насколькоон умен, красив, не осознает свое положение возникает внутренний конфликт,который приводит к таким выходкам."Это проблема, потому что начинается некое такое раздвоение личности",— озвучивает возможный диагноз психолог.Говоря о новых отношениях Марата Башарова, Ольгаупоминает, что многим женщинам свойственна позиция спасателя. "Он образумится"— именно такую фразу говорят спутницы дебоширов. Но психолог напоминает, что ниодна женщина не способна изменить мужчину. Здесь требуется работа специалиста."Мне бы хотелось, чтобы Марат дошел бы допрофессиональной психологической помощи и научился бы вот этот вакуумвнутренний закрывать сам", — говорит эксперт. Только в таком случаевозлюбленные Марата Башарова будут в физической и эмоциональной безопасности.