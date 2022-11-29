Личная жизнь звезд Притяжения Александра Петрова и Ирины Старшенбаум быстро стала предметом народного обсуждения.

Личная жизнь звезд "Притяжения" Александра Петрова и Ирины Старшенбаум быстро стала предметом народного обсуждения.Личная жизньактера Александра Петрова всегда была на виду. Да и сам 32-летний актер никогдане делал из нее тайну. Еще на заре своей карьеры он спокойно рассказывал провозлюбленную Дашу, которую перевез из родного городу в Москву. А после выхода громкогопроекта "Притяжение" и вовсе вышел в свет с новой возлюбленной и партнершей по фильму Ириной Старшенбаум.Именно ради известной актрисы Александр Петров расстался с бывшей девушкой. Ирина тут жеполучила клеймо "разлучницы" среди поклонниц актера, но не обращала на него никакоговнимания. Вместе пара провела три года, но рассталась еще в 2019 году. В своемнедавнем интервью Ирина рассказала о своих нынешних отношениях с Петровым.По словам Старшенбаум,она спокойно реагирует на совместные проекты с бывшим возлюбленным. Успехи Александра еерадуют и восхищают. А вот на заявления, что роман с Петровым был лишьпиар-ходом, она отшучивается."Это ФедорБондарчук решил так развлечься", — заявила Ирина и опровергла домыслы опиаре.Сейчас АлександрПетров живет с другой актрисой — Стасей Милославской. А вот о личной жизниИрины Старшенбаум почти ничего не известно. Девушка решила сфокусироваться накарьере.