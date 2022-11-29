На кадрах видно позирующего фоне Восточно-Саянских гор благородного оленя.

На кадрах видно позирующего фоне Восточно-Саянских гор благородного оленя.В Бурятии инспектору государственного природного надзора удалось стать свидетелем редкого явления. В широченном поле гулял одинокий благородный олень. Мужчина снял зверя на видео.Издалека не было понятно, что за чудище с рогами бродит без своих сородичей, однако при приближении стало возможно разглядеть изюбря. Примечательно, что животное не испугалось человека.Как сообщает портал "Байкал Daily", благородный олень попозировал специалисту на фоне Восточно-Саянских гор. Авторы статьи выяснили, что у изюбрей Бурятии наступил любовный сезон, поэтому особенной удачей будет услышать их рев. По народному поветрию, он продлевает жизнь.