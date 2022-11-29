Следком предостерегает от опасностей, которые несет катание на надувных санях и публикует правила...
Следком предостерегает от опасностей, которые несет катание на надувных санях и публикует правила десяти "НЕ" при использовании снежных "ватрушек":
Не кататься в необорудованных местах
не выбирать крутые склоны,
не садиться в сани вдвоем,
не цеплять тюбинг к автомобилю
не соединять ватрушки друг с другом,
не кататься пьяными
не кататься в темное время суток,
не съезжать с горы спиной вперед,
не использовать неровные спуски, трамплины
не забывать поскорее уходить с траектории, освобождая место для едущего следом.