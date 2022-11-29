Следком предостерегает от опасностей, которые несет катание на надувных санях и публикует правила...

Следком предостерегает от опасностей, которые несет катание на надувных санях и публикует правила десяти "НЕ" при использовании снежных "ватрушек":Не кататься в необорудованных местахне выбирать крутые склоны,не садиться в сани вдвоем,не цеплять тюбинг к автомобилюне соединять ватрушки друг с другом,не кататься пьянымине кататься в темное время суток,не съезжать с горы спиной вперед,не использовать неровные спуски, трамплиныне забывать поскорее уходить с траектории, освобождая место для едущего следом.